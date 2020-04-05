الرئيس تبون يحول 400 مليار من نفقات الإحتياط إلى وزارة الصحة لمواجهة كورونا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحويل ماقيمته 400 مليار سنتيم من نفقات الإحتياط إلى ميزانية وزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الرئين تبون قد وقع مرسوم رئاسي يقضي بتحويل ماقيمته 370 مليار من ميزانية التكاليف المشتركة المسجلة في نفقات الغحتياط إلى ميزانية التسيير لوزارة الصحة.

كما وقع رئيس الجمهورية مرسوم ثاني يقضي بتحويل 38 مليار سنتيم من ميزانية نفقات الإحتياط إلى ميزانية التسيير لوزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.