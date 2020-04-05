عاجل

الرئيس تبون يحول 400 مليار من نفقات الإحتياط إلى وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يحول 400 مليار من نفقات الإحتياط إلى وزارة الصحة لمواجهة كورونا
بقلم عبد الرحمن سالمي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحويل ماقيمته 400 مليار سنتيم من نفقات الإحتياط  إلى ميزانية وزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الرئين تبون قد وقع مرسوم رئاسي يقضي بتحويل ماقيمته 370 مليار  من ميزانية التكاليف المشتركة المسجلة في نفقات الغحتياط إلى ميزانية التسيير لوزارة الصحة.

كما وقع رئيس الجمهورية مرسوم ثاني يقضي بتحويل 38 مليار سنتيم  من ميزانية نفقات الإحتياط إلى ميزانية التسيير لوزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801347

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com