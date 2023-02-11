الرئيس تبون يحيي أفراد الحماية المدنية الجزائرية في تركيا وسوريا

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت تحية إلى أفراد فريقي الحماية المدنية المشاركين في عمليات الإنقاذ بتركيا وسوريا.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الرئيس تبون: “إلى أبنائنا من الحماية المدنية في تركيا وسوريا.. تحية كبرى لكم جميعًا على ما تزرعونه من بسمة وسعادة بين أهلنا في تركيا وسوريا، بكل احترافية بل وبطولة”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”أنتم فخر الجزائر، وعدتم إلينا سالمين غانمين بحول الله.”

وكان فريق الحماية المدنية الجزائري، قد احتل المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.