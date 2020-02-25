الرئيس تبون يخصص 4 آلاف دفتر حج إضافي والقرعة السبت القادم

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخصيص حصتين اضافيتين من دفاتر الحج لفائدة الذين لم يسعفهم الحظ في القرعة المجراة منذ أيام.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن قرار الرئيس تبون يخص الذين يزيد سنهم عن 70 سنة وسجلوا 10 مرات أو أكثر.

وأعلنت وزارة الداخلية أن عملية القرعة لهذه الحصتين الموجهتين بالتساوي للمسجلين في قرعة 2020 و2021 بـ2000 دفتر لكل سنة ستكون السبت 29 فيفري الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية ان العملية تخص المواطنين المتوفر فيهم شرطي السن وعدد التسجيلات المقدرة بـ10 تسجيلات، على ان تتوفر نفس الشروط في المحرم بالنسبة للنساء.