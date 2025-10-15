الرئيس تبون يخص أبطال الجزائر ولاعبي “الخُضر” بتكريم رئاسي

حظي الرياضيون الجزائريون المتألقون في مختلف المنافسات العالمية والإقليمية، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني المتأهل إلى مونديال 2026، اليوم الأربعاء، بتكريم خاص من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وترأس الرئيس تبون، اليوم الأربعاء بقصر الشعب، مراسم حفل تكريم الرياضيين الجزائريين المتألقين هذه السنة. والذين رفعوا الراية الوطنية عاليا.

وشمل تكريم الرئيس، الرياضيين المتوجين في البطولة العالمية لذوي الهمم التي جرت بـ “نيو دلهي” الهندية. والبطولة العالمية لألعاب القوى “طوكيو” باليابان. وأيضا المتألقين في كأس العرب لكرة السلة بالبحرين. والمنتخب الوطني المتأهل للمونديال.

وتأتي خطوة الرئيس تبون، بتكريم أبطال الجزائر، في مختلف المحافل الرياضية، لتعكس حرصه الشديد على دعم الرياضة الجزائرية وتعزيز مكانتها عالميا وقاريا وإقليميا.