الرئيس تبون يخص أبطال العرب بإستقبال رسمي

سيخص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني المتوج بكأس العرب، بإستقبال رسمي، اليوم الإثنين.

وسيكون الخضر على موعد الحصول على التكريم الذي يليق بهم، في قصر الشعب، بعد إنجازهم الرائع في “مونديال العرب”.

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وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امسية اليوم، المنتخب الوطني بعد فوزه بكأس العرب أمام المنتخب التونسي.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه في التويتر جاء في مضمونها: “مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا”.

وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

و صنع لاعبو المنتخب الوطني أجواء إحتفالية رائعة بالفندق بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية.

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