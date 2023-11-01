الرئيس تبون يدشن مستشفى الأم والطفل في بني مسوس

دشن اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مستشفى الأم والطفل للجيش في بني مسوس بالعاصمة.

وجاء التدشين، تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية 1 نوفمبر 1954. وحضر التدشين رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة. كما تابع الرئيس تبون عرضا وشروحات حول هذا الصرح الصحي، قدمه المدير المركزي للصحة العسكرية.

وطاف رئيس الجمهورية، بمختلف مصالح ومرافق التي يتضمنها المستشفى. كما تلقى شروحات حول مختلف الخدمات التي يقدمها هذا الصرح الصحي.

وقبل هذا، قام الرئيس تبون، بالترحم على أرواح الشهداء، ووضع اكليل من الزهور وقراءة الفاتحة في مقام الشهيد بالعاصمة.