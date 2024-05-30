الرئيس تبون يدشّن خط السكة الحديدية “خنشلة-عين البيضاء”

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس على تدشين خط للسكة الحديدية يربط خنشلة بعين البيضاء “أم البواقي”. مما سيسمح بزيادة الحركية الإجتماعية والإقتصادية وكذا إحداث حركية تنموية بالمنطقة.

ويعتبر هذا المشروع الذي تم تسجيله ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية خنشلة. شريانا هاما يسهم في فك العزلة عن الولاية ودعم الاتصال بين مختلف مناطقها. وفي زيادة الحركية الاجتماعية والاقتصادية. وكذا إحداث حركية تنموية واعدة بالمنطقة بعد ربطها بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية.

وحسب الشروحات المقدمة، فإن هذا المشروع رصد له غلاف مالي يقدر بـ 51 مليار دج على مسافة 51 كلم يتسم بسرعة قطارات تصل إلى 160كلم في الساعة وبخطوط مكهربة لنقل المسافرين و100 كلم في الساعة بالنسبة لقطارات نقل البضائع.

وأشرف على إنجاز المشروع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية في حين قام بإنجازه تجمعان لشركات عمومية تقودها كل من شركة “كوسيدار” و “جي سي بي”.

وعرف المشروع إنجاز 3 محطات للقطار منها الرئيسية بإقليم بلدية الحامة. و3 محطات ثانوية بكل من بغاي ومتوسة بخنشلة وفكيرينة بأم البواقي. وهي المحطات المصممة وفق هندسة معمارية راقية تتماشى مع الخصائص العمرانية للمنطقة. وتضم كل المرافق الضرورية لراحة المسافرين على غرار قاعات الانتظار وشبابيك بيع التذاكر ومحلات تجارية خدماتية.