الرئيس تبون يدعو إلى الإسراعِ استكمال إعداد النصوصِ القانونية الخاصة بالإعلام
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرصه على تَرجمة الالتزامات التي تَعَهَّد بـها .من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية في الدستور.
وأكد الرئيس تبون العمل على توسيع شبكات محطات البثِّ الاذاعي والتلفزي عبر كافة مناطق الوطن، ضمن مُقاربَةٍ شاملةٍ. تَرْمِي إلى تعزيز الإعلام وترقية الصحافة من خلال الشروع في إصلاحاتٍ تشريعية وتنظيمية والتي يُؤَسِّسُ لها القانونُ العضوي الجديد للإعلام. وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة الـمكتوبة والصحافة الالكترونية.
كما دعا رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، في رسالة إلى أسرة الإعلام. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة. الحكومة تَبْقَى مدعوةً إلى الاستمرار في تعزيزِ مَكاسب القطاع الـمادية والتقنية. بالإضافة إلى ذلك إيلاءِ الاعلام الجهوي والجواري اهتمامًا خاصًا باعتباره همزة وصل بين الساكنة والإدارة الـمحلية.
ودعا الرئيس تبون إلى الإسراعِ في استكمالِ إعداد النُّصوصِ القانونية ذات الصلة في الآجال الـمـعقولة. ويتعلَّقُ الأمر على الخصوص بالقانون العضوي للإعـلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة الـمكتوبة، وقانون الصحافة الالكترونية.
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رئيس الجمهورية يتوجه برسالة إلى أسرة الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للصحافة
وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة إلى أسرة الإعلام. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.
وقال رئيس الجمهورية “ونحن نحتفي باعتزاز باليوم الوطني للصحافة وبالذكرى الـ 60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون. في الـ 28 أكتوبر 1962، نؤكد دعمنا الكامل لنساء ورجال هذه المهنة النبيلة. وهم يؤدون بروح مهنية ووطنية الرسالة المنوطة بهم”.
كما أضاف رئيس الجمهورية “نحيي جهود الإعلاميين في التصدي للحرب السبيريانية المسعورة التي ينفذها بالأصالة أو بالوكالة. محترفو الأكاذيب حقدا على الجزائر التي استعادت دورها الريادي على الصعيد الإقليمي والدولي. وسعيا منهم إلى التشويش والتضليل في هذه المرحلة من البناء الوطني. التي نتوجه فيها لوضع أسس الإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة في كنف الاستقرار والسكينة”.
بالإضافة إلى ذلك، أشاد رئيس الجمهورية بمستوى الوعي الوطني لدى الأسرة الإعلامية. وهي تواجه باحترافية عالية مخططات الترويج للمعلومات المغلوطة والبروباغندا الممنهجة الرامية إلى التعتيم على إنجازات بلادنا وقدرتها على رفع التحديات وتحقيق النجاحات.
كما قال رئيس الجمهورية “أترحم بهذه المناسبة على شهداء الواجب الوطني. الذين وفقوا بشرف وإباء في جبهة مقاومة الإرهاب، وآلة الدمار”.
كما أضاف الرئيس تبون “اختيار شعار ستينية الاستقلال “تحديات الأمس.. تحديات اليوم”. عنوانا لطبعة جائزة الصحفي المحترف لهذه السنة هو عرفان لأجيال من الإعلاميين الجزائريين. الذين جعلوا من الكلمة والصورة والصوت سلاحا للدفاع عن الجزائر”.