الرئيس تبون يدعو إلى الإسراعِ استكمال إعداد النصوصِ القانونية الخاصة بالإعلام

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرصه على تَرجمة الالتزامات التي تَعَهَّد بـها .من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية في الدستور.

وأكد الرئيس تبون العمل على توسيع شبكات محطات البثِّ الاذاعي والتلفزي عبر كافة مناطق الوطن، ضمن مُقاربَةٍ شاملةٍ. تَرْمِي إلى تعزيز الإعلام وترقية الصحافة من خلال الشروع في إصلاحاتٍ تشريعية وتنظيمية والتي يُؤَسِّسُ لها القانونُ العضوي الجديد للإعلام. وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة الـمكتوبة والصحافة الالكترونية.

كما دعا رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، في رسالة إلى أسرة الإعلام. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة. الحكومة تَبْقَى مدعوةً إلى الاستمرار في تعزيزِ مَكاسب القطاع الـمادية والتقنية. بالإضافة إلى ذلك إيلاءِ الاعلام الجهوي والجواري اهتمامًا خاصًا باعتباره همزة وصل بين الساكنة والإدارة الـمحلية.

ودعا الرئيس تبون إلى الإسراعِ في استكمالِ إعداد النُّصوصِ القانونية ذات الصلة في الآجال الـمـعقولة. ويتعلَّقُ الأمر على الخصوص بالقانون العضوي للإعـلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة الـمكتوبة، وقانون الصحافة الالكترونية.

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