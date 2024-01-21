الرئيس تبون يدعو إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى بناء تصور مشترك لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا. إلى تعبئة الموارد اللازمة لضمان انتقال طاقوي سلس، وزيادة قدرة الصمود في مواجهة التحديات الناجمة عنها. موضحا أن هذا التصور ينبغي أن يأخذ في الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية التاريخية للاقتصاديات المتقدمة في تدهور المناخ. مع تكريس العدالة المناخية من خلال تنفيذ الإلتزامات، كشرط أساسي لتحقيق هذا الإنتقال المنشود على نحو عادل.

وأوضح الرئيس تبون، أن الجزائر التي ستستضيف القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز مطلع شهر مارس 2024. ستعمل من أجل جعل هذا اللقاء محطة فارقة في حياة المنتدى. تعزز الحقوق السيادية للدول على مواردها وتدعم دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الحالي والمستقبلي وتجدد التزام الدول الأعضاء بتحسين الفعالية والأداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي. بما يسمح بتحقيق تحول عادل وشامل وواقعي نحو إقتصاد منخفض الإنبعاثات.