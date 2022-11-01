الرئيس تبون يدعو العرب للعمل على منح العضوية الدائمة لفلسطين بالأمم المتحدة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى للعالم العربي.

وخلال كلمته الإفتتاحبة بمناسبة انطلاق اشغال الدورة الـ 31 لجامعة الدول العربية، قال الرئيس تبون:” نتمسك بمبادرة السلام العربية باعتبارها الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “يتعين علينا إزاء عجز الأمم المتحدة عن فرض حل الدولتين مضاعفة الجهود ودعم الفلسطينيين”.

وتابع ذات المتحدث:” قوات الاحتلال تقتل الأبرياء وتهدم منازل الفلسطينيين وتحاول تغيير المعالم التاريخية للقدس.”

ودعا رئيس الجمهورية، إلى إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية لدعم القضية الفلسطينية، مبرزا استعداد الجزائر لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة، للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها.

كما أعرب الرئيس تبون عن تطلعه إلى أن يتم خلال هذه القمة، إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وأكد، في هذا الصدد، أن ”الجزائر على أتم الاستعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة، للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا المطلب -مثلما أكد عليه الرئيس تبون- “استكمالا لواجبنا العربي تجاه القضية الفلسطينية، القلب النابض للأمة العربية”.