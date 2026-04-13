الرئيس تبون يدعو بابا الفاتيكان إلى إنصاف الشّعب الفلسطيني

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، وكل الضمائر الحية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من جهود الإغاثة الموجهة إليه ووضع حد للجرائم المسلطة عليه وإعلاء حقه.

وفي خطاب ألقاه الرئيس تبون بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، بمناسبة الزيارة الرسمية. التي يقوم بها البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، قال رئيس الجمهورية :أنت خير مرافع عن السلام في العالم. في الوقت الذي تعصف الحروب عبر العالم وفي مقدمتها الشرق الأوسط. نحن ممن نجد العزاء في موقفكم الشجاع في قضية غزة”.

كما أكد رئيس الجمهورية أنه من التطورات الخطيرة التي عرفتها والتي تعرفها القضية الفلسطينية ككل. ومن المآسي التي ابتليت بها منطقة الخليج شر البلاء داعيا بابا الفاتكان والضمائر الحية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من جهود الإغاثة الموجهة إليه ووضع حد للجرائم المسلطة عليه وإعلاء حقه غير القابل للتصرفات والتقادم في وإقامة دولة مستقلة وسيدة”.

وواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقول ” وصوتنا يتقاطع مع صوتكم بالدعاء بالأمن والأمان مع الخليج ولبنان التي ألمت عدوانا وأنت خير حامل للروح والتعايش والجزائر تدرك تمام الإدراك معاني الهوية”.

