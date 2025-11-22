الرئيس تبون يدعو لإطلاق تعبئة عامة لبناء غد أفضل للفلسطينيين

أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أمله في أن تبادر دول مجموعة الـ20، بإطلاق تعبئة عامة قصد بناء غد أفضل للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الجمهورية، في رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة مجموعة الـ 20 المنعقدة بجوهانسبورغ. قرأها عنه الوزير الأول سيفي غريب: “لقد شهد العالم قرابة عامين متتاليين. الجرائم الشنعاء التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. وعاين حجم الدمار التي خلفته هذه الحرب الهمجية. الأمر الذي يدفعنا للإعراب عن أملنا في أن تبادر دول مجموعة الـ20. بإطلاق تعبئة عامة قصد بناء غد أفضل للشعب الفلسطيني”.

وأكد رئيس الجمهورية، إلتزام الجزائر بإعلان انضمامها إلى كل خطوة قد تتخذها في هذا الصدد.

وفي بداية كلمته، أعرب رئيس الجمهورية، عن خالص شكره للرئيس سيريل رامافوزا، على دعوته الكريمة للجزائر. للمشاركة في هذه القمة الهامة التي نفخر بانعقادها أول مرة في أرض إفريقية.

كما أشاد الرئيس تبون عاليا، بالأولويات والمواضيع المقترحة خلال جلسات هذه القمة. بما يعكس إدراكا ووعيا كبيرين بحجم التحديات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتؤثر على التجاوز العالمي إن لم يتكفل بها بشكل جدي وجماعي وسريع.