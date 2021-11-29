الرئيس تبون يدعو للضغط على المحتل الصهيوني ودفعه للإنصياع للشرعية الدولية

دعا رئيس الجمهورية، المجتمع الدولي، إلى الضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية.

وجاء ذلك، في كلمة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس تبون، إنّ الجزائر تؤكد من جديد أنّه لا سبيل للحلّ من دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم. كما تُعرب الجزائر عن تمسّكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمّة العربية ببيروت. المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام. ويأتي ذلك في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين رقم 242 و338.

كما دعا رئيس الجمهورية، المجتمع الدولي إلى تصحيح هذا الوضع وتداركه عبر التخلي عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة. وتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية. تجنبًا لما سيترتَّبُ عن الأوضاع الحالية من تداعيات مباشرة على استتباب السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شدد الرئيس، على إن الجزائر التي تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات. تعرب من جديد في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية.

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