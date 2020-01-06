 الرئيس تبون يدعو مجلس الأمن الدولي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لتحمل مسؤولياتهما، إزاء الوضع في ليبيا.

وقال الرئيس تبون خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، إنه على المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي “تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا”.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أوضح أن موقف الجزائر الثابت إزاء الأزمة الليبية يستند إلى موقفها المعتمد على مبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وشدد الرئيس تبون، خلال لقائه بالسراج، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

كما أعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الجزائر للمجموعة الدولية لتحمل مسؤولياتها، وفرض إحترام الأمن والسلم في ليبيا

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وفي هذا الإطار، دعا الرئيس تبون مجلس الأمن الدولي لوضع حد للتصعيد العسكري

وفرض وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وعبّر الرئيس تبون عن مناشدة الجزائر للأطراف المتنازعة لوقف تغذية الصراع الدامي في ليبيا، والكف عن دعم الأطراف المتقاتلة عسكريا

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وجدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الذي قال إنه يغلب لغة الحوار على سياسة القوة

، مؤكدا أن الجزائر تحث على تغليب العقل لتحقيق حل سياسي يرضى به الشعب الليبي.