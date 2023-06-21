الرئيس تبون يدعو نظيره الصربي إلى زيارة الجزائر

استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف من قبل رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش.

كما نقل حسب بيان وزارة الخارجية، عطاف نقل تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى نظيره الصربي.

في حين، جدد الوزير عطاف دعوة الرئيس تبون إلى ألكسندر فوتشيتش لزيارة الجزائر. من أجل العمل معاً لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية-الصربية.

وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.

ومن جتهته، قبل الرئيس الصربي قبل دعوة الرئيس تبون، وأكد تطلعه لتجسيدها قبل نهاية السنة الحالية.