الرئيس تبون يدلي بتصريح اعلامي رفقة ميلوني: اتفقنا على تسريع إنشاء الغرفة التجارية الجزائرية-الإيطالية

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على التزام الجزائر بتعميق وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيات الحديثة. والمؤسسات الناشئة والتكوين والبحث العلمي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والفلاحة المبتكرة والأمن الغذائي.

وفي إطار ”خطة ماتي” من أجل القارة الإفريقية، أشاد رئيس الجمهورية بالوتيرة المتسارعة لتجسيد المشروعين المشتركين. المندرجين ضمن هذه الخطة وهما مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون. ومشروع إنشاء مركز الإمتياز الجزائري - الإيطالي ”أونريكو ماتيي ذي البعد الإفريقي” للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي.

كما قال الرئيس تبون “لقد اتفقنا في هذه المناسبة على تسريع إجراءات إنشاء الغرفة التجارية الجزائرية – الإيطالية. التي ستمكن المتعاملين الاقتصاديين من استغلال الإمكانيات والفرص التي يزخر بها بلدانا . وأكدنا أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإنسانية بما يسهم في توحيد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين الجزائري والإيطالي”. مضيفا “كما رحبنا من جانب آخر بالجهود التي تبذلها الجزائر وإيطاليا لتعزيز التنسيق تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود ومختلف القضايا الأمنية في الفضاء المتوسطي”.

وقال رئيس الجمهورية إن على الصعيد الإقليمي والدولي “أتاحت لنا محادثاتنا تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث سجلنا تقاربا ملحوظا في المواقف إزاء العديد من الملفات”. “فيما يخص الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد. وتغليب الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وأمن شعوبها”. و فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جدد الرئيس تبون تأكيد الجزائر على الإدانة الشديدة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى ضرورة تكثيف الجهود الدولي. من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. بما يمهد لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية رفقة ميلوني، على أهمية مواصلة المساعي لإيجاد حلول عاجلة تمكن دولة ليبيا من تجاوز حالة الانسداد. وتضمن وحدة ليبيا وسيادة الشعب الليبي الشقيق على أرضه. و”جددنا في هذا الإطار دعمنا لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”. أما فيما يخص قضية الصحراء الغربية شدد التأكيد على أهمية الوصول إلى حل سياسي عادل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. “وفقا لمبادئء ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ودعمنا لجهود الممثل الخاص للأمين العام المكلف بملف الصحراء الغربية”.

