الرئيس تبون يذكّر بضرورة إقامة نظام إقتصادي عالمي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين الدول

شارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية.

وهنأ الرئيس تبون في كلمة له رئيس جمهورية الصين الشعبية بتولي رئاسة مجموعة “بريكس”.

كما أكد رئيس الجمهورية، أن التوثر والتأزم الذي تشهده العلاقات الدولية اليوم يستوقفنا لرفع التحدي من جديد.

كما أكد الرئيس أيضا، أن التجارب السابقة أتبثت انعدام التوازن على الساحة الدولية واستمرار تهميش الدول النامية ضمن مؤسسات الحوكمة العالمية.

وجدد رئيس الجمهورية، التذكير بمقاربة الجزائر حول ضرورة السعي إلى إقامة نظام إقتصادي عالمي جديد يضمن التكافوؤ والمساواة بين الدول.

كلمة الرئيس تبون خلال هذه الجلسة:

قال رئيس الجمهورية في كلمة له, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية: “أود في البداية أن أقول لرئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وراعي هذا الاجتماع, أن أهنئكم وبلدكم الصديق بتولي رئاسة مجموعة البريكس, مشيدا بانتقائكم الموفق للمواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التي نعتبرها هامة وهامة جدا في هذا الظرف”.