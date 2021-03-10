الرئيس تبون يرحّب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

رحّب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون عبر عن تأييده واستعداده التام لمساندة الحكومة الليبية الجديدة، آملا إنهاء حالة الإنقسام وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الإسحقاقات الهامة نهاية هذا العام.

كما أكد رئيس الجمهورية، بأن الجزائر أتبثت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللامشروط معه لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق، يضيف المصدر نفسه.

هذا ونوه الرئيس بالضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.