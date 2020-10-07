الرئيس تبون يرسم صورة الوضع في ليبيا ويعرض الحلول

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تنظيم انتخابات في ليبيا من أجل إحلال السلام وإعادة بناء مؤسسات هذا البلد.

وقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حوارا حصريا مع جريدة لوبينيون الفرنسية.

وأفاد رئيس الجمهورية الوضع في ليبيا مقلق خاصة بالنسبة لدول الجوار.

ووصف رئيس الجمهورية حال ليبيا بالجسم المنهار والذي يحاول الأطباء تطعيمه بالأسبرين من أجل إنقاذه لكن دون جدوى.

وقال الرئيس تبون “الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية شعبية، يجب تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات”.

وبحسب رئيس الجمهورية فإنه لا يمكن أن تتم إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع ينتخب من قبل الشعب الليبي كله.

وأضاف الرئيس تبون “قد يستغرق الأمر عدة سنوات، لكنها لا تُقارن بالوقت الذي مضى عليه 9 سنوات منذ اندلاع الصراع”.

واختتم رئيس الجمهورية “سيستغرق الأمر وقتًا، ربما ثلاث أو أربع سنوات، لكن مرت 9 سنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة بالشأن الليبي حلولا صغيرة لم تقدم شيئًا ولن تقدم شيئًا على الإطلاق”.