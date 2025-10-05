الرئيس تبون يرفض تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية

رفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين تم التطرق إلى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية.

ووجّه رئيس الجمهورية الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع، على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.