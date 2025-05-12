الرئيس تبون يزور القصر المتحف بمنطقة بردو في سلوفينيا

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بزيارة القصر المتحف بمنطقة بردو. خلال زيارته إلى جمهورية سلوفينيا.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس عبد المجيد تبون زار القصر المتحف بمنطقة بردو “الذي تروي حجراته وأروقته تاريخا عريقا لسلوفينيا والرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف بروس تيتو ..”.

وأنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جولته بالقصر المتحف، بالتوقيع على السجل الذهبي لهذه القلعة التاريخية ببردو.