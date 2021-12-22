الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد أعضاء مجلس الأمة

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجرائها يوم 5 فيفري 2022.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، “أنه بمقتضى المتادتين121 و122 الفقرة 2 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم 17 جمادى الأولى 1443هـ المواقف لـ 22 ديسمبر 2021 مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجراؤه يوم 5 فيفري 2022.

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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس الماضي إلى أرض الوطن قادما من تونس بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.

وأدّى الرئيس تبون زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. اين وقع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.

وخلال الزيارة أسدى الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق لعبد المجيد تبون.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ممثلين عن الجـاليـة الوطنية المقيـمـة بتـونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إن الدولة تعمل على إدماج الكفاءات من أبنـاء الجـاليـة فـي الحركيـة الإقتـصادية.

كما كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد. واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.

بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

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