الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة ليوم الأحد المقبل للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن المرسوم تضمن أيضا المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية بداية من 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام .

وجاء في نص المرسوم، أنه “طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 هـ الموافق لـ 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي،

وقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020، للإستفتاء على مشروع مراجعة الدستور.”

“وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.”