الرئيس تبون يستعرض الخطوط العريضة لأولويات الجزائر في مجلس الأمن

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش.

كما استعرض الرئيس تبون، في الرسالة التي بعثها إلى غوتيريتش، الخطوط العريضة لأولويات الأساسية للجزائر في مجلس الأمن 2024-2025.

وجاءت الرسالة بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس تبون، في الرسالة ذاتها، إن “هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة يلقي على عاتق البلاد مسؤولية خاصة”. “متمثلة في المشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين”.

كما أضاف رئيس الجمهورية، أنه “ستتاح للجزائر فرصة متجددة بعد توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح”. لإعادة “تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياستها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي بمجلس الأمن”. “معتمدة في ذلك على إرثها التاريخي الثقيل”.

وقال الرئيس تبون، “لا طالما صاغت الجزائر التزاماتها بقيم العمل المتعدد الأطراف”. و”وضعت احترام قواعد ومبادئ ميثاق وقيم الأمم المتحدة والقانون الدولي في صميم رؤيتها”. و”على رأسها حق الشعوب في تقرير المصير”. و” عملت الجزائر دائما على تعزيز التعاون و الصداقة بين الدول على المستويات الإقليمية والدولية”. مضيفا “فضلا عن تعزيز مبدأ التسوية السلمية للنزاعات ساهمت الجزائر في الجهود الدولية”. الهادفة إلى “حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية من خلال الحوار والوساطة السلميتين مقل الوساطة”. التي “أدت إلى توقيع اتفاقية السلم والمصالحة في مالي المنبثق على اتفاق الجزائر”. “التي لا تزال تترأس لجنة المتابعة والتنفيذ”.

رئاسة الجمهورية تؤكد أن انتخاب الجزائر يعكس الاحترام الذي يحظى به الرئيس

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر، أمس الثلاثاء، أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن عكس الاحترام والتقدير التي يحظى بهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدوليوعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين.

وأصافت رئاسة الجممهورية “تقديراً لدورها المحوري في منطقتها، تم انتخاب الجزائر يوم أمس، في الجولة الأولىوبأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةلمدة سنتين بدأ من 1 جانفي 2024 وذلك، على اثر تصويت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة”.