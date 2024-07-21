الرئيس تبون يستعرض جهود الجزائر في تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال إفريقيا

استعرض رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, جهود الجزائر من أجل تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال إفريقيا وتمكينها من تقديم مساهمة فعلية وفعالة في حفظ السلم والأمن في إفريقيا, مشيدا بالإعلان الذي بادرت بنشره مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأكيد الجاهزية الكاملة لهذه الآلية.

وفي كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول, نذير العرباوي, أمام الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الجارية أشغاله بالعاصمة الغانية أكرا, أوضح رئيس الجمهورية والرئيس الحالي لقدرة إقليم شمال إفريقيا, أن هذا الإعلان يأتي “تتويجا لسلسلة من الزيارات التفقدية التي سمحت لخبراء كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بالاطلاع على ما تحوز عليه هذه القدرة من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية تؤهلها, وفقا للمعايير الدولية, للمشاركة في عمليات حفظ السلام على المستوى القاري”.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى “أهمية تعزيز المكاسب المحققة وتدعيم النتائج المحرزة والمضي قدما في التحضير والإعداد للتمرين الميداني المقرر أواخر عام 2024, بخصوص محاكاة عملية نشر بعثة لدعم السلام, من أجل الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية وضمان استجابة سريعة وفعالة تجاه الوضعيات المستعجلة والحالات الطارئة”.