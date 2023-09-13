الرئيس تبون يستقبل أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري برئاسة كمال مولى، بطلب منهم.

وحسب بيان الرئاسة، فلقد شكل اللقاء فرصة لنقل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين ثمنوا القرارات الهامة، التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد.

وحضر اللقاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وزير المالية لعزيز الفايد.

بالإضافة الى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش.