الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة السيد بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان.

وعن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر، سعادة فايز أبو عيطة. يضيف المصدر نفسه.