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الرئيس تبون يستقبل الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

بقلم أسماء.ع
الرئيس تبون يستقبل الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
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استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية.

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