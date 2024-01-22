الوطني الرئيس تبون يستقبل الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بقلم أسماء.ع نشر في 22 جانفي 2024 - 13:45 شارك غرِّد أرسل 2548 0 استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية. رابط دائم : https://nhar.tv/JAPpx اقرأ أيضا نشاط زلزالي كثيف في الجزائر.. مصلحة مراقبة الزلازل تكشف! الوطني 22 جانفي خوجة : قمة الغاز بالجزائر فرصة لتحقيق التفاهمات وتحديد الأولويات الوطني 14 جانفي توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة الوطني 22 جانفي الجزائر-سيراليون: زيارة الرئيس السيراليوني سمحت باستعراض التطورات السياسية وبرامج التنمية الوطني 04 جانفي مركبات للتدخلات السريعة.. جاست إيمو تكشف التفاصيل! الوطني 22 جانفي أمطار رعدية غزيرة على 33 ولاية اليوم الوطني 05 جانفي عرقاب يتباحث مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية الوطني 10 جانفي المدير العام لسونلغاز يدرس تسيير شركات المجمّع الوطني 18 جانفي رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل الوطني 17 جانفي انطلاق المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم الوطني 22 جانفي