الرئيس تبون يستقبل الرئيس السابق للجنة الوساطة والحوار كريم يونس

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الرئيس السابق للجنة الوساطة والحوار كريم يونس حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتبادل رئيس الجمهورية مع كريم يونس وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد التي دخلت مرحلة التغيير من خلال المشاورات الجارية حول مراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات الشعب ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويسمح بعمل متناغم للمؤسسات ضمن رؤية ديمقراطية شاملة لاصلاح الدولة بكل فروعها ومؤسساتها.

كريم يونس أكد اأن التشاور والاستماع والجمع بين مختلف الفاعلين في الحياة المدنية قبل تقديم المقترحات والملاحظات لفريق الخبراء المكلف بالصياغات النهائية لوثيقة الدستور اجراء عادل وحكيم.

وأكد كريم يونس ان هذا الاجراء يفتح به رئيس الجمهورية حقل التجديد بالجمع بين خبرة المجتمع المدني وخبرة الطبقة السياسية.

وقدم كريم يونس بعض الاراء في كيفية تعزيز هذه الجهود لبناء المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.