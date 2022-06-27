الرئيس تبون يستقبل الطفل الأمريكي صديق الجزائر “ماثيو هيل”

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي، صديق الجزائر، ماثيو هيل. الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن أن الطفل ماثيو هيل “صديق الجزائر ومحبها وحلم دوما بزيارتها. هو شديد التعلق بالعربية ويتمنى أن يكون يوما سفيرا لبلاده في الجزائر”.

و قد حضر الطفل ماثيو هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت فعالياتها أمس السبت.

كما كان هذا الطفل الموهبة قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن. وبعد أن حقق حلمه في زيارة الجزائر. صرح الطفل ماثيو هيل قائلا: “أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي”.