الرئيس تبون يستقبل المجاهد والوزير الأسبق علي هارون

استقبل رئيس الجمهوريةّ، عبد المجيد تبون ، المجاهد و الوزير الاسبق علي هارون، بمقر الرئاسة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال البيان ان الرئيس تبون استقبل علي هاون في اطار مساعي رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية والقيادات الحزبية و جمعيات المجتمع المدني حول الشأن الوطني لا سيما تعديل الدستور.

علي هارون،رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، بصفته رجل قانون ومحامي دولي ومسؤول سامي في الدولة قدم اقتراحاته حول مراجعات الدستور.

علي هارون عرض وجهة نظره بخصوص الجهود المبذولة لاعطاء انطلاقة جديدة لبلدنا في ضل الجمهورية الجديدة تستجيب لتطلعات الشعب،