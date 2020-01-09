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الرئيس تبون يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي

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الرئيس تبون يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي
بقلم نويس عبد الجلال

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الوزير الأسبق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي.

وشرح الرئيس تبون، خلال اللقاء، الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي من شأنها تعزيز التواصل والحوار لإقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة.
كما استمع رئيس الجمهورية لملاحظات واقتراحات رحابي حول الخطوات السياسية التي انطلقت بعد 12 ديسمبر.
وجاء هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور.
ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء متبوعا بلقاءات أخرى مع شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون، قد التقى قبل أيام، برئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.


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