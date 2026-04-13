بمطار هواري بومدين..الرئيس تبون يستقبل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

خص، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، باستقبال رسمي. في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة.

وشرع، البابا الرابع عشر، في زيارة رسمية إلى الجزائر. وتعتبر أول زيارة بابوية في الجزائر.

وكان الاستقبال بحضور السلك الديبلوماسي، وطاقم أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول سيفي غريب. والفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة.

وتم الترحيب بضيف الجزائر البابا ليو على وقع 21 طلقة مدفعية قبل الاستماع للنشيدين الوطنيين. واستعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت التحية الشرفي.

وقام بابا الفاتيكان بمصافحة كبار المـسـؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله.

كما صافح من جانبه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوفد المرافـق للبابا ليو.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور