الرئيس تبون يستقبل بيدرو سانشيز

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر، لقاء الرئيس تبون ببيدرو سانشيز كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ومدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

للإشارة، فإن سانشيز كان قد حل يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في إطار زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقباله بالمطار الدولي هواري بومدين كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

بالإضافة إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.