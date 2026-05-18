الرئيس تبون يستقبل حافظ الأختام وزير العدل الفرنسي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، حافظ الاختام وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إلى جانب ذلك حضر اللقاء أيضا لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام. وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

