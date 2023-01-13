الرئيس تبون يستقبل حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، زويليفليل مانديلا، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، قال زويليفليل مانديلا عقب لقائه برئيس الجمهورية، أنه “سعيد جدا” بالمشاركة في تدشين ملعب براقي، الذي حمل اسم نيلسون مانديلا الذي “اعتبر الجزائر كبلده الثاني” .

وأورد زويليفليل مانديلا : “هذا عرفان ليس فقط لجنوب إفريقيا ولكن أيضا لكل إفريقيا، بتسمية هذه المنشأة الرياضية باسم الراحل مانديلا.”

مضيفا: “إنه لشرف لعائلة مانديلا أن تكون هنا في الجزائر. سنواصل كفاحنا من اجل القضايا الإفريقية. ولاسيما قضية شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وتابع بالقول: “لا بد علينا أن نوحد جهودنا من اجل أن يتحصل الشعب الصحراوي على استقلاله ويسترجع سيادته. لقد تحدثت مع رئيس الجمهورية لتمتين العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا في إطار البرلمان الإفريقي، والاتحاد الإفريقي وكذا الأمم المتحدة. من اجل مواصلة العمل الذي بدأه الراحل مانديلا “.

هذا وأعرب زويليفليل عن تمنياته للجزائر بالنجاح في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان -2022).

وستنطلق طولة إفريقيا للاعبين المحليين مساء اليوم الجمعة بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب الجزائري و نظيره الليبي، على الساعة 00ر20 بمعلب نيلسون مانديلا ببراقي.