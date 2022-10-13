الرئيس تبون يستقبل رؤساء أركان الدول الأعضاء بلجنة الأركان العملياتية المشتركة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الاستقبال تم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في العاصمة.

ويشارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، اليوم الخميس. في الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الاركان العملياتية المشتركة.

وتنعقد هذه الدورة على مستوى النادي الوطني للجيش الدورة بمبادرة من الجزائر بصفتها عضو في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء. في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم كلا من الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي.