الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالي للنمو الأخضر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بان كي مون، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالي للنمو الأخضر، مرفوقًا بوفد هام.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جرى هذا اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف.

كما حضر اللقاء أيضًا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، ووزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو.