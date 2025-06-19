الرئيس تبون يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بطلب منه

إستقبل اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه. سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22. المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق 08 مارس 2022 م. المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس. وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة. إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور