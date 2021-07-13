الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية النيجر

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس جمهورية النيجر “محمد بازوم” باستقبال رسمي بمقر الرئاسة

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى محادثات مع الرئيس النيجيري. الذي يتواجد في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

للإشارة، فقد شرع أمس رئيس جمهورية النّيجر محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هامّ. وسيكون للرئيس النيجيري محادثات مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.