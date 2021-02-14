الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري
بقلم عبد الرحمن سالمي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.

وقال بيان  لحركة مجتمع السلم  أن  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  استقبل رئيس الحركة.عبد الرزاق مقري في إطار اتصالاته بالأحزاب.

وأضاف البيان أن  رئيس الجمهورية قد تطرق  أثناء المقابلة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية،وعن الإجراءات التي يعتزم القيام بها.

ومن جهته عرض  رئيس الحركة وجهات نظر الحركة في مختلف الملفات بما يحقق استقرار البلد ويحقق الإقلاع الاقتصادي ويجسد كرامة المواطن وبما يحسن معيشة المواطنين، ويحفظ البلاد من المخاطر الإقليمية والدولية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=959773

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com