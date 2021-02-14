الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.

وقال بيان لحركة مجتمع السلم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل رئيس الحركة.عبد الرزاق مقري في إطار اتصالاته بالأحزاب.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية قد تطرق أثناء المقابلة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية،وعن الإجراءات التي يعتزم القيام بها.

ومن جهته عرض رئيس الحركة وجهات نظر الحركة في مختلف الملفات بما يحقق استقرار البلد ويحقق الإقلاع الاقتصادي ويجسد كرامة المواطن وبما يحسن معيشة المواطنين، ويحفظ البلاد من المخاطر الإقليمية والدولية.