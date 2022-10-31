الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي.

والذي حل للمشاركة في أشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

كما أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية.

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وصل اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للمشاركة في أشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال الرئيس الفلسطيني، رفقة الوفد المرافق له.

كما أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية. بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.