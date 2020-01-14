الرئيس تبون يستقبل سفيان جيلالي رئيس حزب الجيل الجديد

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس حزب الجيل الجديد جيلالي سفيان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون استقبل سفيان جيلالي بمقر الرئاسة، ويأتي هذا اللقاء استمرارا لسلسلة المشاورات التي شرع فيها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور.

وتناول اللقاء الوضع العام، في البلادومراجعة الدستور،لارساء أسس الجمهورية الجديدة، التي هي في صلب المطالب الشعبية.

وعرض جيلالي سفيان، آراء وتصورات حزبه، حيث قدم اقتراحات لتعزيز التشاور والحوار اللذين باشرهما رئيس الجمهورية، تنفيذا للالتزاماته الانتخابية ، التي أكدها بعد تأديته اليمين الدستورية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة الدستور، قد أوكلت في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة.