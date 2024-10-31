الرئيس تبون يستقبل ضيوف الجزائر 

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس رؤساء الدول المشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وكان أوّل الوافدين للجزائر إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية الذي حلّ مساء اليوم بمطار هواري بومدين الدولي. واستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حلّ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالجزائر وكان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. عند نزوله من الطائرة بمطار هواري بومدين.

واستقبل الرئيس تبون ضيف الجزائر الثالث الرئيس التونسي قيس السعيد لحظة وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وشرع، اليوم، رؤساء وضيوف الجزائر في التوافد. من أجل المشاركة للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع التحريرية المباركة.

وسينظم الجيش الوطني الشعبي استعراضا عسكريا بمشاركة مختلف القوات. يوم الجمعة الفاتح من نوفمبر. إحياءً للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا الاستعراض سيجرى تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وسيجرى هذا الاستعراض، على مستوى الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر. كما يمكن متابعة الاستعراض على المباشر على جميع القنوات الوطنية العمومية والخاصة.