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الرئيس تبون يستقبل عبد الله جاب الله

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الرئيس تبون يستقبل عبد الله جاب الله
بقلم فيصل.م

إستقبل عصر اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس جيهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات الجارية مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني.
كما اضاف البيان أن الطرفان تباحث حول الوضع العام في البلاد ومشروع مراجعة الدستور لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني.
وخلال هذه المقابلة إستمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات رئيس جبهة العدالة والتنمية حول كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.


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