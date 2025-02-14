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الوطني

الرئيس تبون يستقبل عددا من القادة الأفارقة

بقلم نادية بن طاهر
الرئيس تبون يستقبل عددا من القادة الأفارقة
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إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، عددا من القادة الأفارقة، في إثيوبيا.

وجاء هذا الإستقبال، قبل أن يترأس الرئيس تبون، للدورة الـ34 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

ووصل رئيس الجمهورية، صباح اليوم، إلى مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. لترؤس القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء MAEP.

هذا وتوجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. لترؤس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي .

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