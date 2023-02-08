الرئيس تبون يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الفريق أول مايكل لانغلي الذي كان مرفوقا بسفيرة أمريكا بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريجة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو.