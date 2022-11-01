الرئيس تبون يستقبل قادة ورؤساء الدول والحكومات بالمركز الدولي للمؤتمرات
بقلم خالد زوبيري
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء قادة، ورؤساء الدول، والحكومات المشاركين في أشغال الدروة ال31 للقمة العربية.
وجرى ذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” الذي سيحتضن أشغال الدورة العادية الـ 31 للقمة العربية.
وكان رؤساء الدول والوفود العربية وكذا ضيوف الشرف، قد شرعوا في الوصول منذ أمس الاثنين إلى الجزائر للمشاركة في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار لم الشمل وتعزيز العمل العربي المشترك.
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