الرئيس تبون يستقبل لاعبي “الخضر” قبل سفرية المونديال

وصل ظهر اليوم الأحد، لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مقر رئاسة الجمهورية، أين سيحظون باستقبال رسمي من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويأتي هذا الاستقبال الرئاسي، قبل ساعات قليلة فقط عن انطلاق رفقاء القائد رياض محرز. نحو مدينة “كانساس سيتي” الأمريكية، التي ستحتضن مبارياتهم في نهائيات كأس العالم 2026. في رحلة خاصة من مطار هواري بومدين، بداية من الساعة 17:00.

ويدشن “الخضر” مشوارهم في المونديال، يوم الـ 17 جوان الجاري. بمواجهة الأرجنتين في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 10، قبل ملاقاة الأردن والنمسا، يومي الـ 23 والـ 28 من الشهر ذاته.