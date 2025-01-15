الرئيس تبون يستقبل مدراء ومسؤولين في عديد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مدراء ومسؤولين في العديد من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استمع الرئيس تبون خلال هذا اللقاء لانشغالات واقتراحات ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين الظروف المهنية.

كما تمنى الرئيس، بالمناسبة، للحاضرين ومن خلالهم لكل الإعلاميين الجزائريين داخل وخارج الوطن، عاما سعيدا.

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الاتصال، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية.